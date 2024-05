Como, Fabregas mantiene la promessa: tutta la squadra a Ibiza

© instagram

Cesc Fabregas lo aveva detto a sorpresa una settimana fa, negli spogliatoi, durante la festa per la promozione del Como in Serie A: "Tutti a Ibiza". Detto, fatto: l'ex calciatore catalano, vice allenatore del Como, ha organizzato un viaggio-lampo nell'isola del divertimento alle Baleari: questa mattina sono partiti in 18 in aereo, a sue spese, soltanto giocatori, senza staff, allenatori e familiari.