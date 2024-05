Euro 2024, ecco tutte le rose delle 24 Nazionali al via

I CONVOCATI

I convocati per ogni squadra variano da un minimo di 23 calciatori a un massimo di 26

© Getty Images Il via di Euro 2024 in Germania (dal 14 giugno al 14 luglio) si avvicina sempre più e già diverse Nazionali hanno cominciato a stilare un elenco provvisorio o definitivo dei calciatori convocati. Una rosa che vedrà un minimo di 23 giocatori fino a un massimo di 26 giocatori: termine ultime il 7 giugno. Qui di seguito le scelte ufficiali di ogni squadra.

GRUPPO A

GERMANIA

Portieri: Oliver Baumann (Hoffenheim), Alex Nübel (Stoccarda), Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-André ter Stegen (Barcellona).

Difensori: Waldemar Anton (Stoccarda), Benjamin Henrichs (Lipsia), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Robin Koch (Eintracht Francoforte), Maximilian Mittelstädt (Stoccarda), David Raum (Lipsia), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Gross (Brighton), Ilkay Gündogan (Barcellona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco), Leroy Sané (Bayern Monaco), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Attaccanti: Maximilian Beier (Hoffenheim), Chris Führich (Stoccarda), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Monaco), Deniz Undav (Stoccarda).

* Lista al momento di 27 pre-convocati: Nagelsmann dovrà eliminarne almeno uno e fino a un massimo di 4.

SCOZIA

UNGHERIA

Portieri: Denes Dibusz (Ferencváros), Peter Gulácsi (RB Lipsia), Peter Szappanos (Paks).

Difensori: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencváros), Marton Dárdai (Hertha BSC), Attila Fiola (Fehérvár FC), Adam Lang (Omonia Nicosia), Willi Orbán (RB Lipsia), Attila Szalai (Friburgo).

Centrocampisti: Bendeguz Bolla (Servette), Mihaly Kata (MTK), Milos Kerkez (Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (Spezia), Zsolt Nagy (Puskás Academy), Loic Nego (Le Havre), Andras Schäfer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland).

Attaccanti: Martin Adam (Ulszan Hyundai), Kevin Csoboth (Újpest), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horváth (Kecskemét), Roland Sallai (Friburgo), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Barnabas Varga (Ferencváros).

* Il ct Rossi ha indicato anche 5 riserve: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel SK), Vécsei Bálint (Paksi FC).

SVIZZERA

Portieri: Marwin Keller (Winterthur), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Pascal Loretz (Lucerna), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Inter).

Difensori: Manuel Akanji (Manchester City), Aurele Amenda (Young Boys), Nico Elvedi (B.Moenchengladbach), Ulisses Garcia (Marsiglia), Albian Hajdari (Lugano), Bryan Okoh (Salisburgo), Becir Omeragic (Montpellier), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle), Leonidas Stergiou (Stoccarda), Silvan Widmer (Mainz), Cédric Zesiger (Wolfsburg).

Centrocampisti-Attaccanti: Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler (Bologna), Uran Bislimi (Lugano), Ardon Jashari (Lucerna), Joël Monteiro (Young Boys), Fabian Rieder (Rennes), Filip Ugrinic (Young Boys), Vincent Sierro (Tolosa), Denis Zakaria (Monaco), Zeki Amdouni (Burnley), Kwadwo Duah (Ludogorets), Breel Embolo (Monaco), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (Milan), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg), Andi Zeqiri (Genk), Steven Zuber (AEK Atene).

* Lista al momento di 38 pre-convocati: Yakin dovrà eliminarne almeno 12 e fino ad un massimo di 15.

GRUPPO B

SPAGNA

CROAZIA

ITALIA

ALBANIA

GRUPPO C

SLOVENIA

DANIMARCA

SERBIA

INGHILTERRA

POLONIA

OLANDA

Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton).

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter).

Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcellona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq).

Attaccanti: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (Lipsia), Wout Weghorst (Hoffenheim).

* Lista al momento di 30 pre-convocati: Koeman dovrà eliminarne almeno 4.

AUSTRIA

FRANCIA

Portieri: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens), Alphonse Areola (West Ham)

Difensori: Theo Hernandez (Milan), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jonathan Clauss (Marsiglia), Jules Koundé (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

Centrocampisti: Adrien Rabiot (Juventus), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG), Youssouf Fofana (Monaco), N'Golo Kanté (Al-Ittihad)

Attaccanti: Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter), Olivier Giroud (Milan), Ousmane Dembélé (PSG), Randal Kolo Muani (PSG).

*Lista già definitiva: Deschamps ha scelto 25 giocatori.

GRUPPO E

BELGIO

SLOVACCHIA

ROMANIA

UCRAINA

Portieri: Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev), Anatoliy Trubin (Benfica), Andriy Lunin (Real Madrid)

Difensori: Mykola Matvienko (Shakthar), Yukhym Konoplya (Shakthar), Valeriy Bondar (Shakthar), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Vitaliy Mkykolenko (Everton), Ilya Zabarnyi (Bournemouth), Maksym Taloverov (LASK), Bogdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr).

Centrocampisti: Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakthar), Oleksandr Zubkov (Shakthar), Georgiy Sudakov (Shakthar), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Mykhaylo Mudryk (Chelsea), Sergiy Sydorchuk (KVC Westerlo).

Attaccanti: Artem Dovbyk (Girona), Roman Yaremchuk (Valencia), Vladyslav Vanat (Dinamo Kiev).

* Il ct Rebrov ha indicato anche 6 riserve: Dmytro Riznyk (P, Shakthar), Denys Popov (D, Dinamo Kiev), Vladyslav Kabaev (C, Dinamo Kiev), Danylo Sikan (A, Shakthar), Vitaliy Buyalskyi (C, Dinamo Kiev), Yegor Yarmolyuk (C, Brentford).

GRUPPO F

TURCHIA

GEORGIA

PORTOGALLO

REPUBBLICA CECA

