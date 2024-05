Inter, Lautaro: "Vogliamo alzare ancora di più l'asticella". Marotta: "Riconoscenti a Zhang"

AMBROGINO D'ORO ALL'INTER

Tutta la squadra nerazzurra e la dirigenza al completo a Palazzo Marino per la consegna dell'Ambrogino d'oro

"Vogliamo continuare anche l’anno prossimo ad alzare l’asticella dell’Inter e cercare di centrare più traguardi possibili. Ringrazio il sindaco perché è un onore per noi questo premio. Ringrazio anche tutta la gente di Milano, i nostri tifosi, i compagni e chi lavora con noi perché abbiamo fatto una cosa importantissima. Siamo orgogliosi dell’Ambrogino d’oro". Parole di capitan Lautaro Martinez a Palazzo Marino in occasione della consegna alla squadra nerazzurra campione d'Italia dell'onorificenza da parte del Comune di Milano. ""È un grandissimo onore per noi essere qua, tutti sappiamo quanto sia prestigioso questo premio - ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi - A nome mio e di tutta la squadra, ringraziamo tutta la città di Milano e soprattutto i nostri splendidi tifosi. Sappiamo che senza di loro probabilmente questo percorso non sarebbe stato fatto con così tanta fiducia e con questa cavalcata che ci ha permesso di essere qui. Grazie a tutti e forza Inter".

"Quest'anno abbiamo raggiunto un traguardo importante, non dobbiamo nasconderci e cercheremo di gettare le basi per alzare ancora di più l'asticella - ha detto l'ad Beppe Marotta - Noi siamo l'Inter, festeggiamo la seconda stella, il merito va anche a chi ci ha preceduto. Porto i saluti di Steven Zhang, a nome di tutta l'Inter non ha mai fatto mancare affetto e sicurezza. Non è qui con noi, ma siamo riconoscenti a lui e a tutta la sua famiglia per ciò che hanno fatto. Hanno profuso forti capitali ma soprattutto hanno inculcato il valore della fiducia, che ha portato risultati straordinari".

E ancora: "Voglio ringraziare il sindaco per l'ospitalità e il riconoscimento prestigiosissimo che ci sta consegnando. Il calcio è una disciplina sportiva, ma anche fenomeno di business, principalmente però è un fenomeno sociale e di aggregazione: tutti abbiamo in mente la sfilata nel nostro bus e le ali di folla che hanno dato calore alla squadra sul pullman, circa 500.000 persone tra quelli sul percorso e in piazza Duomo. Un fenomeno di aggregazione, famiglie che attraverso un denominatore comune della felicità inneggiavano i nostri colori abbattendo barriere culturali, sociali, etniche ed economiche". In omaggio la società ha consegnato al sindaco Sala una maglia con la scritta 'Campioni' all'interno di una teca.