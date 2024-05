Juve, allenamento con Magnanelli e Padoin in attesa di Montero

DAY AFTER

Il giorno dopo l'addio ad Allegri, squadra in campo alla Continassa con i due collaboratori del tecnico toscano. Discorso della dirigenza al gruppo

Alla Continassa la Juventus è tornata al lavoro per il primo giorno in campo senza Massimiliano Allegri, esonerato nel pomeriggio di venerdì. Danilo e compagni si sono ritrovati agli ordini di Simone Padoin e Francesco Magnanelli, già collaboratori dell'ormai ex tecnico toscano, ma rimasti in sella al contrario del resto dello staff legato ad Allegri. I due ex calciatori hanno diretto la seduta di allenamento all'antivigilia della trasferta di Bologna, fissata per lunedì sera al Dall'Ara. Prima di scendere in campo, il presidente Ferrero, l'ad Scanavino e il direttore Giuntoli hanno incontrato la squadra.

La stessa squadra che intanto aspetta Paolo Montero, impegnato contemporaneamente nella sfida di campionato con l'Under 19 contro il Frosinone: l'uruguaiano si è però seduto in tribuna causa squalifica. La stagione dei ragazzi bianconeri si è chiusa con uno 0-0 in trasferta e una classifica ben al di sotto delle aspettative.

Montero non ha scelto la tribuna per seguire la partita, forse per evitare cronisti e tifosi, ma si è posizionato dalla parte opposta dietro la recinzione del campo. Insieme a lui il dirigente Marco Storari, ex portiere della Juve. Poi è stato raggiunto dal connazionale (entrambi nati a Montevideo) e già compagno di squadra, Ruben Olivera, oggi allenatore

dell'Under 15 del Frosinone. I due si sono intrattenuti per alcuni minuti.

Dopo la gara Montero è partito alla volta di Torino, pronto a prendere in mano la prima squadra della Juve per le ultime due sfide della stagione contro Bologna e Monza.