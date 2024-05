Juventus, come giocherà Montero contro il Bologna

LA CARRIERA DI PAOLO MONTERO

Montero, classe 1971, ruvido difensore centrale da calciatore, aveva iniziato la carriera al Penarol prima di essere acquistato dall'Atalanta, nel 1992, e in seguito dalla Juventus, nel 1996. In bianconero ha vinto nove trofei (quattro scudetti, tre Supercoppe Italiane, una coppa Intercontinentale e una Supercoppa Uefa) e messo insieme 278 presenze. In seguito la chiusura di carriera al San Lorenzo e nuovamente al Penarol dove inizia anche il suo percorso di allenatore. Prima le giovanili, poi la prima squadra (tre partite a interim) per in seguito spostarsi in Argentina per allenare Boca Unidos e Colon. Un'altra esperienza al Rosario Central, conclusa con l'esonero, e il ritorno, nel 2019, in Italia alla Sambenedettese dove ha conquistato un decimo e un nono posto in Serie C. Nel 2022 breve parentesi al San Lorenzo e poi il ritorno alla Juventus, dove da due stagioni allena l'Under 19 bianconera: l'anno scorso aveva conquistato i playoff, quest'anno naviga nella seconda metà della classifica del Primavera.