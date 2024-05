Liverpool, Klopp sbarca sui social per l'ultimo saluto ai tifosi: "Abbiamo scritto insieme la storia"

Quella di domani contro il Wolverhampton sarà l'ultima gara di Jurgen Klopp alla guida del Liverpool. Una storia d'amore lunga quasi 9 anni e che domani vivrà il suo epilogo più emozionante ad Anfield. Il manager tedesco ha aperto un profilo su Instagram per salutare i tifosi. "Cari tifosi del Liverpool, siamo sempre più vicini alla fine - ha esordito Klopp - L'8 ottobre 2015 ci siamo incontrati per la prima volta. La definirei una storia d'amore. Dal primo giorno, è stato un momento assolutamente incredibile, incredibile. Mi è piaciuto così tanto e voglio ringraziarvi tantissimo per tutto il supporto che ci avete dato nel corso degli anni, per tutto il potere che ci avete dato. Mi sono sempre chiesto se fosse come se avessimo scritto una storia insieme ed è così che ci mi sento oggi. È un buon libro. E se lo leggeremo in futuro, avremo il sorriso sulle labbra. Lasciare questo posto incredibile è difficile, ma voglio rimanere in contatto con voi. E anche se non sono un tipo da social media, la gente mi dice che i social media aiutano in questo. Quindi, eccoci qui. Ci vediamo!".