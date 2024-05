Europei di tiro a volo: Jessica Rossi sfiora la medaglia nel trap, 5° posto per Massimo Fabbrizi

TIRO A VOLO

L'ex campionessa olimpica ha chiuso a ridosso del podio nel femminile, mentre il 46enne marchigiano si è dovuto arrendere dopo il miglior punteggio in qualifica

© sportmediaset C'è un po' di amarezza per Jessica Rossi che a Lonato del Garda ha visto sfuggire per un soffio la medaglia agli Europei di tiro a volo. L'ex campionessa olimpica ha chiuso in quarta posizione la gara del trap femminile vinta dalla spagnola Fatima Galvez che si è imposta nella sfida conclusiva sulla tedesca Kathrin Murche.

Dopo il terzo posto nelle qualifiche, la 32enne ferrarese è scattata con due errori che l'hanno posta in fondo alla classifica mettendo a rischio il passaggio ai turni successivi dopo i primi venticinque colpi. L'azzurra ha però ben presto recuperato centrando una decina di piattelli consecutivi permettendole di evitare la prematura eliminazione.

Quando si è arrivati allo scontro diretto Rossi non è riuscita a essere precisa soprattutto nella postazione più laterale lasciando i posti del podio alla spagnola Galvez che ha eguagliato il record europeo con 46 punti su 50 a disposizione, due in più della tedesca Murche e davanti alla turca Rumeysa Kaya, abile a strappare il pass per Parigi 2024.

In campo maschile prova sottotono per Massimo Fabbrizi che si era presentato alla lotta per le medaglie con il miglior punteggio. Il 46enne marchigiano ha chiuso in quinta posizione in una finale molto tirata e che lo ha visto centrare 27 piattelli su 30 lasciando spazio agli avversari con l'iberico Alberto Fernandez che si è imposto davanti al turco Yavuz Ilnam e allo sloveno Bostjan Macek.