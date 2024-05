Furlani nel lungo ad Atlanta per continuare a stupire

Il fenomenale saltatore azzurro torna subito in pedana dall'altra parte del mondo

Mattia Furlani, il diciannovenne fenomeno dell’atletica italiana, tornerà nella serata italiana di oggi 18 maggio in pedana nel salto in lungo ad Atlanta in Georgia, a soli 4 giorni dalla sua straordinaria impresa nel corso del meeting di Savona, quando ha realizzato la misura di 8,36 del suo nuovo personale nonché record del mondo under 20.