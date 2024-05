Basket, playoff Serie A: Brescia è la prima semifinalista

BASKET PLAY-OFF

La Leonessa non fa prigionieri e chiude la serie sul 3-0. Match senza storia al PalaCarrara, Della Valle e compagni vincono 98-77: ora Milano o Trento

La Germani Brescia è la prima semifinalista dei playoff della Serie A di basket 2023/24, dopo aver dominato la serie contro l'Estra Pistoia. I lombardi, che avevano rischiato grosso in gara-1, chiudono i giochi sul punteggio di 3-0. Il match del PalaCarrara, che vale la sfida a una tra l'Olimpia Milano e la Dolomiti Energia Trento, termina sul 98-77: Brescia vola nella prima metà di gara e si rende imprendibile. Della Valle è l'Mvp con 28 punti.

La Germani Brescia è ufficialmente la prima semifinalista dei playoff della Serie A di basket 2023/24. Un traguardo meritato per quella che era stata una delle migliori squadre in assoluto della regular season, che termina i quarti da imbattuta sconfiggendo l'Estra Pistoia col punteggio di 3-0. Dopo aver rischiato grosso in gara-1 (79-70) e aver dominato in gara-2 (97-75), la Leonessa ripete lo show del precedente match anche nella trasferta del PalaCarrara. Brescia non lascia scampo ai toscani sin dal primissimo quarto, nel quale l'Estra non va oltre i 13 punti. In un perfetto gioco degli opposti, Magro e i suoi chiudono a quota 31 e sul +18, che viene subito ampliato nel secondo quarto. Brienza e i suoi abbozzano una reazione, ma ricadono sotto i colpi della Germani, che chiude con un vantaggio vicino ai trenta punti: 59-30 il punteggio a metà gara, che non lascia il minimo spazio di replica. Moore e Varnado chiudono con 18 punti e suonano la carica nella ripresa, con Pistoia che ottiene un maggior punteggio nel terzo quarto (25-16), ma non riesce a rientrare davvero in gara.

La Germani Brescia si limita a controllare e gestirsi nel finale, in una gara che la vede tirare al 60% da tre (12/20) contro il 27.6% di Pistoia. L'ultimo sussulto del match, per i lombardi, è la tripla di Burnell. Nei secondi conclusivi c'è spazio anche per il giovane Leonardo Cemmi, che fissa il punteggio finale sul 98-77. Brescia domina, sfruttando al meglio la sontuosa prestazione di Amedeo Della Valle: 28 punti e 6/10 da tre. Ora i lombardi, che riposeranno più delle rivali, aspettano una tra Trento e Milano.

IL TABELLINO

ESTRA PISTOIA-GERMANI BRESCIA 77-98 (13-31, 30-59, 55-75)

Estra Pistoia - Willis 5 (1/3, 1/6), Moore 18 (6/9, 1/5, 3/4 tl), Varnado 18 (5/9, 1/5, 5/5 tl), Wheatle 9 (3/5, 1/4), Ogbeide 5 (2/2 da 2, 1/2 tl), Della Rosa 3 (1/2, 0/1, 1/2 tl), Cemmi 2 (1/1 da 2), Saccaggi 5 (1/3, 1/2), Del Chiaro, Hawkins 12 (1/2, 3/6, 1/2 tl). N.e. Dembelé, Stoch. All. Brienza.

Germani Brescia - Christon 8 (3/7 da 2, 2/4 tl), Gabriel 6 (2/4 da 3), Bilan 12 (5/6, 0/1, 2/2 tl), Della Valle 28 (1/5, 6/10, 8/9 tl), Akele 15 (6/7, 1/1), Burnell 15 (4/8, 2/2, 1/2 tl), Massinburg 2 (1/3 da 2), Cobbins 7 (3/3 da 2, 1/2 tl), Cournooh 5 (1/7, 1/2), Tanfoglio. N.e. Petrucelli, Porto. All. Magro.