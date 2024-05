Tennis, Internazionali d'Italia: Jarry sfiderà Zverev nella finale maschile

INTERNAZIONALI D'ITALIA

Il tedesco sconfigge Tabilo e nega il derby cileno nell'atto conclusivo al Foro Italico prima dell'eliminazione di Paul

© Getty Images Gli imprevedibili Internazionali d'Italia ci consegnano una finale pressoché inedita. Saranno Alexander Zverev (3) e Nicolas Jarry (21) a sfidarsi nell'atto conclusivo al Foro Italico, che assiste a due semifinali senza esclusioni di colpi. Sasha sconfigge la rivelazione Tabilo, che aveva eliminato Djokovic, dopo aver rischiato l'eliminazione: 1-6, 7-6, 6-2 il punteggio. Di fronte si troverà il cileno, vittorioso su Tommy Paul (6-3, 6-7, 6-3).

Gli Internazionali d'Italia vivranno una finale pressoché inedita, tra due tennisti che avevano iniziato il torneo da assoluti underdog: saranno Alexander Zverev (3) e Nicolas Jarry (21) a contendersi il titolo al Foro Italico. Il tedesco arriva all'atto conclusivo dopo aver rischiato grosso contro Alejandro Tabilo, testa di serie numero 29 e giustiziere di Novak Djokovic nei 16mi di finale, autore di una partita sontuosa. Il tennista cileno viene sconfitto col punteggio di 1-6, 7-6, 6-2 dopo aver disputato un'ora e mezza di grande tennis. Nel primo set il giocatore sudamericano domina ed entusiasma il Foro Italico: solido, potente, preciso, efficacissimo col colpo mancino e capace di innervosire ogni rivale. Una capacità, quest'ultima, che ha messo in crisi Zverev. Il tedesco ha faticato molto nel primo parziale e si è subito innervosito, sbagliando molto: un 6-1 senza appello è stato l'esito di questo scenario. Zverev però, a differenza di altre occasioni, è stato bravissimo a mantenere il sangue freddo e riprendersi dopo la tempesta di colpi dei rivali. Tabilo ha avuto la chance di chiudere i giochi con una palla-break sul 3-3, ma l'ha sprecata malamente. Qui Zverev ha fatto girare la sfida, portando il rivale al tiebreak e giocando con umiltà dal fondo del campo. L'inerzia del match è però girata solo dopo i primi due punti del tiebreak, conquistati dal cileno: Zverev ha iniziato a dominare e, con sette punti sui nove giocati, ha vinto 7-4 pareggiando il computo dei set. A questo la gara era definitivamente girata a favore di Sasha, che ha dilagato nel terzo set: 6-2 senza appello ed eliminazione per Tabilo, mentre il tedesco giocherà l'undicesima finale in un Masters 1000 Sin qui ne ha vinte cinque e perse cinque e, in caso di successo domenica, scavalcherà Daniil Medvedev diventando il numero quattro al mondo.

Nicolas Jarry, per un confronto che vede Zverev in vantaggio nei precedenti (4-2) ed è avvenuto solo una volta in una finalissima: nel 2019 a Ginevra, vittoria del tedesco dopo tre set (6-3, 3-6, 7-6). Jarry, che sognava il derby con Tabilo, arriva alla finalissima dopo aver dominato per ampi tratti contro Tommy Paul. Il cileno ha stravinto nel primo set, vinto 6-3, per poi accarezzare la vittoria già nel secondo parziale: qui lo statunitense, testa di serie numero 14, ha avuto una reazione d'orgoglio e ha vinto al tiebreak (7-3), portando la sfida al terzo set. Nel parziale decisivo, Jarry non ha lasciato scampo al rivale e ha chiuso i giochi in un turno di battuta complicatissimo, durato quasi dodici minuti: 6-3, 6-7, 6-3 il punteggio finale dopo 2h44' di gioco, che ha consegnato al sudamericano (giustiziere di Tsitsipas) la prima finale in un Masters 1000.