Inter, torna a parlare Ziliacus: "Resto interessato, lavoro a un piano che coinvolge i tifosi"

L'uomo d'affari finlandese: "Suning danneggia il club, non è colpa di Oaktree. Serve una nuova proprietà"

Sono giornate cruciali per il futuro societario dell'Inter, ancora tutto da definire viste le problematiche che Zhang sta riscontrando nel chiudere la pratica con Oaktree. Entro martedì il presidente nerazzurro deve restituire il denaro ricevuto in prestito alla società statunitense che, in caso contrario, è pronta ad escutere il pegno e diventare proprietaria del club per poi probabilmente iniziare la ricerca di un nuovo compratore. E in questa situazione di incertezza è tornato a farsi vivo Thomas Zilliacus, manager finlandese che da tempo culla il sogno di un ingresso nel pacchetto societario nerazzurro, che sul proprio profilo X ha replicato duramente alla lettera di Zhang ai tifosi interisti: "Quindi adesso è colpa di Oaktree se Suning non riesce a ripagare il prestito? L'Inter ha bisogno di stabilità e continuità, non di proprietari le cui alterne fortune danneggiano società e tifosi. È tempo di un nuovo assetto nella proprietà".

Contattato dalla redazione de L'Interista, Ziliacus ha poi garantito che i problemi sorti a Singapore sono in via di soluzione e si è detto ancora pronto a farsi sotto nel caso si riaprisse la possibilità di entrare in società: "Resto interessato - ha dichiarato - L'equivoco di Singapore si sta risolvendo, ora posso concentrarmi di nuovo su altre questioni, compresa l'Inter. Ho seguito con interesse i recenti sviluppi. I club hanno bisogno di continuità e stabilità per avere successo ai massimi livelli. Delle 4 squadre arrivate alle semifinali della Champions League, 3 sono di proprietà dei tifosi. I miliardari che vanno e vengono come proprietari non danno stabilità pianificazione a lungo termine necessarie. Sto quindi lavorando a un nuovo piano che coinvolga i tifosi dell’Inter in modo significativo e a lungo termine come co-proprietari del club, senza che i tifosi debbano fare grandi investimenti. Presenterò presto il piano che credo sarà ben accolto sia dai tifosi che dai giocatori".

