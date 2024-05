Sinner, buone notizie verso Parigi: è tornato in campo a Monte Carlo

TENNIS

La settimana di cure a Torino hanno aiutato, ma le riserve in ottica Parigi non sono state ancora sciolte

© Getty Images Diciotto giorni dopo la partita vinta a Madrid con Karen Khachanov e lo stop forzato per l'infortunio all'anca destra, Jannik Sinner è tornato sabato in campo. Un primo passo importante nell'avvicinamento al Roland Garros, al via il prossimo 26 maggio. L'altoatesino ha lasciato il J-Medical venerdì pomeriggio dopo una settimana di terapie, con queste ultime che sembrano aver dato un buon responso. Fondamentale anche il riposo. Il giocatore, dal punto di vista clinico, sta bene.

Sinner non ha ancora sciolto le riserve per la partecipazione allo Slam: in questo senso saranno fondamentali i test sul campo. Solo muovendosi sulla terra rossa infatti, potrà testare l'articolazione. L'azzurro, d'altronde, è sempre stato chiaro: giocherà a Parigi solo se al massimo delle condizioni. Vietato correre rischi.

SINNER IN CAMPO SULLA TERRA