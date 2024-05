Bundesliga: il Leverkusen chiude imbattuto, il Bayern perde e finisce terzo

GERMANIA

Le Aspirine battono 2-1 l'Augsburg a quattro giorni dalla finale con l'Atalanta. I bavaresi perdono 4-2, Eintracht in Europa League. Colonia retrocesso

LEVERKUSEN-AUGSBURG 2-1

Il Leverkusen chiude il campionato da imbattuto e avvisa l'Atalanta, avversaria nella finale di Europa League: il Bayer supera 2-1 l'Augsburg ipotecando la sfida già nei primi 27 minuti con le reti di Boniface (12') e Andrich. Nella ripresa, gli ospiti accorciano le distanze al 62' con Komur, poi Xabi Alonso tira fuori i big: fuori Adli, Boniface e Grimaldo, dentro Wirtz, Schick e Xhaka. Si resta 2-1 e il Leverkusen chiude il campionato da imbattuto e con 90 punti conquistati sui 102 a disposizione: 28 vittorie e 6 pareggi in 34 partite per una squadra che resterà nella leggenda. L'Augsburg chiude invece il campionato con 39 punti e cinque sconfitte di fila. E ora, il Leverkusen può chiudere l'intera stagione senza ko: sarà decisiva la finalissima di Europa League a Dublino contro l'Atalanta.

DORTMUND-DARMSTADT 4-0

Tante emozioni a Dortmund: i gialloneri vincono 4-0 contro il Darmstadt nell'ultima partita prima della finale di Champions League e soprattutto nell'ultima in campionato della bandiera Marco Reus, omaggiato con una splendida coreografia dal Signal Iduna Park. E il numero 11 è protagonista anche in campo: al 30', subito dopo una traversa di Sabitzer, serve Maatsen che con uno splendido sinistro all'angolino firma il vantaggio. Poi, otto minuti dopo arriva il gol di Reus, che con una favolosa punizione dal limite mette la palla all'incrocio raccogliendo l'ovazione del Westfalenstadion. Nella ripresa, Brandt cala il tris e chiude i giochi, poi all'81' il grande momento: Reus esce tra gli applausi di tutto il popolo giallonero. All'88' arriva infine la rete di Malen e finisce così 4-0. E ora arriva il meglio: la finale di Champions del 1 giugno a Wembley contro il Real Madrid.

HOFFENHEIM-BAYERN 4-2

Il Bayern si fa rimontare dall'Hoffenheim che vince 4-2 e fino alla fine aspetta novità da Francoforte, ma alla fine deve accontentarsi del settimo posto e della Conference League. Dopo i primi 8 minuti ci sono già tre reti: quelle di Tel (4') e Davies (6') valgono il doppio vantaggio per la formazione di Tuchel, poi Beier accorcia le distanze. Nella ripresa, però, si concretizza il ribaltone con la tripletta di uno scatenato Kramaric, a segno al 68' con il pareggio e all'85' e all'87' con due reti che valgono il successo. Poi parte l'attesa di novità da Francoforte, ma alla fine è settimo posto con 46 punti. Il Bayern termina il campionato con una sconfitta che fa chiudere i bavaresi terzi, con lo Stoccarda che sorpassa e conquista il secondo posto.

LE ALTRE PARTITE

Mancavano da emettere gli ultimi verdetti in Bundesliga, soprattutto in zona retrocessione. Oltre al già da tempo condannato Darmstadt, saluta il massimo campionato tedesco anche il Colonia, che perde clamorosamente 4-1 in casa dell'Heidenheim. A Berlino succede di tutto: al 92', Haberer realizza la rete del decisivo 2-1 dopo il rigore sbagliato da Volland e salva l'Union per differenza reti. Allo spareggio va allora clamorosamente il Bochum, che perde 4-1 a Brema col Werder. Lo Stoccarda chiude il suo strepitoso campionato al secondo posto travolgendo 4-0 il Mönchengladbach con la doppietta di Guirassy e da Woo-Yeong, mentre il Mainz si impone 3-1 sul campo del Wolfsburg. L'Eintracht, sicuro del sesto posto grazie proprio al ko dell'Hoffenheim, pareggia 2-2 con il Lipsia ma rischia fino alla fine dopo un lunghissimo recupero: se avesse perso, sarebbe retrocesso in Conference per il minor numero di reti segnate (51) rispetto all'Hoffenheim (66).