Milan, tutto su Fonseca: altro contatto telefonico

Fonseca resta in pole position per la panchina del Milan. Tempistiche chiare ma il casting continua: idea Scaloni

Il nome forte per la panchina del Milan c'era, ma è stato "bruciato": dopo la vicenda Lopetegui, ora la volontà del club rossonero è chiara e porta a Paulo Fonseca. Oramai in pole position da qualche giorno, il tecnico che domani si giocherà l'accesso alla qualificazione Champions con il Lilla ha avuto ieri un altro contatto telefonico con il Milan, a conferma dell'interesse reciproco delle parti. Profilo internazionale che però conosce già la Serie A avendo allenato a Roma, principi di gioco chiari, buon feeling con i giovani e stipendio non esagerato: esattamente ciò che cerca il trio Furlani-Ibrahimovic-Moncada. Tutto fatto dunque? Mai direi mai, visto che i casting vanno di moda (vedi Napoli o Bayern Monaco), e non a caso secondo la Gazzetta dello Sport spunta un nome sin qui mai fatto, quello di Lionel Scaloni ct dell'Argentina campione del mondo.

La decisione finale coinciderà con l'addio a Stefano Pioli quindi a Casa Milan si sono dati sette giorni per chiudere la questione in modo da salutare degnamente l'allenatore dello scudetto 2022 e impostare con decisione il nuovo progetto tecnico. L'annuncio, invece, dovrebbe arrivare a fine mese.

Tornando ai nomi, il "no grazie" di Fonseca al Marsiglia (che guarda caso ha contattato Sergio Conceiçao, altro nome in orbita milanista) fa capire come il portoghese vede come prioritaria la possibilità di tornare in Italia. Ma, la storia delle ultime settimane ce l'ha insegnato, meglio non escludere tutti i profili che gravitano - Gallardo, pallino di Moncada, compreso - nell'orbita Milan.

Scaloni compreso, dicevamo. Ci sono stati contatti in tal senso assicura la Rosea anche se, un piccolo paletto, in fondo c'è: arriverebbe a Milano solo dopo la fine della Coppa America, finale prevista il 14 luglio.

