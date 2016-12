Conte: "Uniti per l'Italia, indossiamo tutti l'azzurro. Questa maglia è un po' troppo bistrattata"

18 giugno 2016

Il giorno dopo l'1-0 sulla Svezia e la conquista degli ottavi di Euro 2016 con un turno di anticipo, il ct dell' Italia Antonio Conte rinnova l'appello ai tifosi: "Gli azzurri sono i giocatori della nazionale e tutti coloro che partita dopo partita la sostengono, allo stadio come a casa - ha scritto in un post sul proprio profilo Facebook - Vorrei che ci sentissimo uniti nell'indossare un colore che da sempre rappresenta un forte segno di identità".

Il messaggio di Conte è accompagnato da alcune immagini di sostenitori dell'Italia vestiti di azzurro. "Il calore e l'entusiasmo dei tifosi rappresentano uno dei fattori fondamentali per la carica e la motivazione della squadra... Tutti uniti! Forza Azzurri!", si legge ancora. Conte, subito dopo la vittoria su Ibra e compagni, aveva rivolto un pensiero ai supporter dell'Italia al seguito della Nazionale in Francia: venite allo stadio vestendo una maglia azzurra.

"Penso sia molto importante per tutti i ragazzi vedere questa testimonianza d'affetto, penso che indossare il nostro colore sia la cosa più bella - ha spiegato Conte a 'Il grande match' su Rai 1 - Un po' di invidia l'abbiamo provata vedendo altre nazionali con queste macchie di colore. L'azzurro è un colore bellissimo, un colore di forza. Indossare la maglia del proprio paese è motivo di orgoglio al di là dei risultati. A volte viene bistrattata un po' troppo. In queste manifestazione torna l'amore per questa maglia". E ancora: "Come obiettivo vogliamo trasferire ai tifosi entusiasmo e determinazione nel superare qualsiasi ostacolo. Ho ragazzi straordinari e speriamo di proseguire in un cammino iniziato nel modo migliore".