Mondiali 2018, numeri e curiosità della finale

15/07/2018

Kylian Mbappé con i suoi 19 anni e 207 giorni, che già prima del fischio d'inizio era il più giovane francese in campo in una finale Mondiale (e terzo in assoluto dopo Pelé e Bergomi), è poi diventato anche il secondo Under 20 dopo Pelè ad andare in gol.



Il gol di Perisic, che ha siglato il momentaneo 1-1, ha rappresentato l'ottava marcatura interista in una finale Mondiale (settimo giocatore diverso a segnare) dopo quelle di Boninsegna, Altobelli, Rummenigge, Brehme, Ronaldo (doppietta) e Materazzi: i nerazzurri diventano così il club i cui giocatori hanno segnato di più in una finale (seguono Santos e Juventus con 5 giocatori in gol e West Ham e Bayern Monaco con 4).



Sempre rimanendo in ambito Inter, Perisic è diventato il secondo giocatore dopo Marco Materazzi nel 2006 ad aver segnato e procurato un rigore per gli avversari.



Il 4-2 tra Francia e Croazia è il secondo risultato con più gol in una finale dopo il 5-2 tra Brasile e Svezia del 1958 (eguagliato il 4-2 di Italia-Ungheria del 1938).



Raphael Varane ha vinto la sua 11esima finale su 11 disputate (10 con il Real e 1 con la Francia): il difensore realizza anche la doppietta avendo vinto la Champions e il Mondiale nello stesso anno, impresa già riuscita a Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Uli Hoeness nel 1974 (con Bayern Monaco e Germania Ovest), a Christian Karembeu nel 1998 (con Real Madrid e Francia) e a Roberto Carlos nel 2002 con Real e Brasile).