Mondiali 2018, i calciatori dell'Argentina vogliono la testa del ct Sampaoli: "Via subito!"

22/06/2018

L'avventura di Sampaoli ai Mondiali era già iniziata male con la bufera che lo aveva messo al centro dell'attenzione dei media per l'accusa di molestie sessuali, ma ha preso una china davvero negativa subito dopo il pareggio per 1-1 con l'Islanda all'esordio (anche per colpa del rigore sbagliato da Messi). Il pesante ko per 3-0 con la Croazia ha fatto il resto. La situazione in casa Argentina è precipitata. Il Kun Aguero, a fine partita, ha ricevuto una domanda dai giornalisti su Sampaoli: "Il ct ha detto che la squadra non ha seguito il piano tattico, cosa ne pensi?". "Lui può dire quello che vuole" la risposta dell'attaccante del City. La squadra, Messi compreso, non sembra più avere intenzione di seguire il suo ct.



L'ipotesi esonero, decisione che sarebbe clamorosa, ancor più dell'allontanamento di Lopetegui da parte della Spagna alla vigilia dell'inizio del Mondiale dopo l'accordo dell' (ex) ct con il Real Madrid, è ora sul tavolo. Le prossime ore sraanno decisive. Se esonerò sarà, arriverà in giornata. La Federazione argentina, nel caso optasse per la cacciata del ct, dovrebbe pagare a Sampaoli 20 milioni di dollari.