Mondiale 2018, il ct della Germania Loew: "Sono triste e incredulo. Mi assumo tutte le responsabilità"

27/06/2018

E subito dopo, da Kazan, le parole di Joachim Loew: "È una enorme delusione, c'è silenzio totale nella squadra, non siamo ancora in grado di dire nulla. È difficile spiegare perché non ce l'abbiamo fatta". Ct dal 2006, Loew godeva (e gode?) della totale fiducia della Federcalcio tedesca, proprio a un passo dal Mondiale ha siglato il rinnovo del contratto fino al 2022. E' da capire che cosa succederà, a questo punto. "Ovviamente devo assumermi la responsabilità di quello che è successo”. A una domanda su che intenzioni abbia per il futuro,, Loew non si è sbilanciato: "Ho bisogno di un paio di ore per capire. Non mi sarei aspettato una sconfitta con la Corea del Sud, ero ottimista. Anche per me la delusione è enorme. Aspetto domani, e ci saranno dei colloqui".

Poi, in conferenza stampa: "Abbiamo meritato l'eliminazione, è giusto così. Non siamo mai riusciti a fare quello che volevamo, fin dalla prima partita. Oggi dovevamo e volevamo vincere, la volontà c'era, ma non ne siamo stati capaci. Abbiamo sbagliato, e quando la Svezia è passata in vantaggio contro il Messico anziché migliorare, siamo peggiorati, abbiamo fatto confusione. Il verdetto è questo e lo accetto. Non siamo mai stati capaci di esprimerci come la squadra campione del Mondo e che meriterebbe di esserlo ancora. No. Usciamo al primo turno perché ce lo meritiamo".