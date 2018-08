Francia campione: sei fermate del metro di Parigi per celebrare i Bleus

16/07/2018

Sei nuove stazioni della metropolitana in onore della Francia campione del mondo. Così la RATP ha pensato di celebrare il trionfo dei Bleus ai Mondiali di Russia, modificando i nomi di sei fermate. Avron diventa "Nous Avron Gagné", Charles de Gaulle - Etoile si trasforma in "On a 2 Étoiles", Victor Hugo adesso è "Victor Hugo Lloris", Bercy trasformata in "Bercy les Bleus", Notre-Dame des Champs è "Notre Didier Deschamps", Champs Elysées-Clémenceau è "Deschamps Elysées - Clémenceau".