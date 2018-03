Facebook

Discesa: Fanchini e Brignone a terra Discesa libera da dimenticare per Federica Brignone e Nadia Fanchini. Le due azzurre sono cadute nella gara olimpica allo Jeongseon Alpine Center: la Brignone è stata portata via per sottoporsi a controlli precauzionali a causa di una "stirata" al ginocchio sinistro ma non ci dovrebbero essere problemi in vista della combinata. In piedi, ma molto delusa la Fanchini: "Dispiace perché non ero venuta qui a partecipare - dice l'azzurra quasi in lacrime - Ho fatto di tutto per venire alle Olimpiadi, quattro mesi fa non sciavo, con tutto quello che ho passato: ma non mi accontentavo di esserci e basta. Ho lavorato bene, per fortuna Sofia (Goggia ndr) ha vinto. Gareggiamo per noi stessi, ma anche per l'Italia e quindi siamo contente. È un peccato aver deluso". >