Ducati, festa con i suoi piloti alla presentazione dei modelli 2018 Grande festa al teatro Ciak di Milano, dover la Ducati ha svelato in anteprima mondiale le sue novità per il 2018, che sfileranno in questi giorni a Eicma. Presenti anche le squadre ufficiali MotoGP e Superbike, con i loro piloti, capitanati dall'acclamatissimo Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Insieme a loro anche Danilo Petrucci, Chaz Davies, il collaudatore-campione Michele Pirro oltre al tester di lusso ed ex iridato Casey Stoner. >