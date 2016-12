Facebook

Novità Bmw: R nineT e R nineT Urban G/S Quando nel 2013 BMW Motorrad presentò la R nineT, fu subito chiaro che era molto di più di un modello Roadster costruito secondo l’esempio classico. Sin dall’inizio la R nineT ha abbinato il classico design motociclistico con la tecnica moderna e una raffinata lavorazione artigianale; un esempio è il serbatoio in alluminio dai fianchetti spazzolati. Ma la cura del dettaglio nella R nineT si rifletteva anche in numerosi altri componenti. Questo carattere di prodotto manifatturiero lo esprime anche la nuova R nineT, dotata di numerosi interventi di ottimizzazione.

La nuova R nineT Urban G/S si presenta invece in uno stile completamente differente ma sempre dalla personalità d’ispirazione classica. Da oltre 35 anni, l’acronimo GS in combinazione con BMW Motorrad è praticamente il sinonimo di libertà e desiderio di avventure su due ruote, sia su asfalto che offroad. La R nineT Urban G/S riprende il DNA della primissima e leggendaria BMW R 80 G/S del 1980 e lo trasmette ai nostri tempi attraverso la tecnica moderna in una classica motocicletta BMW in stile enduro, equipaggiata con motore Boxer. Nei due nuovi modelli BMW Heritage viene montato il potente motore Boxer a raffreddamento aria/olio da 1 170 cm• di cilindrata e 81 kW (110 CV) di potenza, combinato con un cambio a sei rapporti. Entrambe le varianti sono configurate per soddisfare la norma antinquinamento Euro 4. La linea classica si riflette nel design degli impianti di scarico in acciaio inossidabile con terminale di scarico montato a sinistra. >