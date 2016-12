Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MV Agusta e Pirelli si uniscono: nasce la Diablo Brutale Per celebrare il nuovo pneumatico Diablo Rosso III, Pirelli e MV Agusta hanno creato la Diablo Brutale, un esemplare unico della nuova MV Agusta Brutale 800, omaggio al design, alla sportività e all’alto contenuto tecnologico dell’ultima nata tra le gomme supersportive della famiglia. Diablo Brutale presenta un’accattivante colorazione nera opaca interrotta solo dal colore rosso intenso come richiamo al nome dello pneumatico Pirelli. MV Agusta ha infatti deciso di rendere omaggio al nuovo prodotto supersportivo Pirelli tramite alcuni elementi grafici. Il logo del Diablo Rosso III è presente in modo importante sul fianco del serbatoio mentre il tipico incavo a “fulmine” del disegno del battistrada, che rappresenta una sorta di marchio di fabbrica del nuovo pneumatico, viene riprodotto oltre che sul serbatoio, anche sul parafango anteriore e sui fianchetti laterali del codino. Sempre sul serbatoio, ma nella parte centrale, accanto al logo MV Agusta appare anche quello del brand della P lunga e la “D” rossa tipica del logo Diablo. Pirelli ha voluto equipaggiare questo esemplare unico con una coppia di pneumatici Diablo Rosso™ III che sui fianchi presenta una veste grafica dedicata in colorazione rossa, proprio come i dettagli che regalano alle forme della Brutale l’inconfondibile spirito Diablo. Le misure sono 120/70 ZR17 M/C (58W) TL anteriore e 180/55 ZR17 M/C (73W) TL posteriore. >