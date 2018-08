Facebook

Mondiali 2018, Germania fuori ai gironi: le reazioni dei quotidiani Perdendo 2-0 contro la Corea del Sud, la Germania campione del mondo in carica è stata eliminata al primo turno del Mondiale in Russia 2018. La notizia ha fatto il giro del mondo e i quotidiani sportivi non hanno lesinato critiche alla squadra di Loew, non solo in Germania. "La vergogna tedesca" si legge in patria, ma anche "la caduta dei tedeschi". In Inghilterra scherzano con un cubitale "Auf Wiedersehen" del Daily Mirror, mentre il Sun osa un "Nein, Nein, Nein". >