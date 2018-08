Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Lloris, che papera in finale Papera incredibile per Lloris durante la finale dei Mondiali Francia-Croazia. Sul 4-1 per i francesi, il portiere transalpino tenta un dribbling improponibile su Mandzukic in area, ma il bomber della Juve lo beffa, facendogli fare una figuraccia in mondovisione.