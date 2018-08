Facebook

L'Iran e il caos scarpe, ecco come sono scesi in campo i giocatori contro il Marocco: le foto In un mondo, quello del calcio, dove praticamente quasi tutti i calciatori o squadre professioniste vantano sponsorizzazioni per (almeno) migliaia di euro, c'è anche chi ha dovuto comprare personalmente le proprie scarpe da calcio alla vigilia dell'esordio al Mondiale. L'Iran, infatti, a pochi giorni dall'inizio di Russia 2018 è rimasto letteralmente scalzo a causa delle sanzioni imposte da Trump a Teheran: la Nike si è dunque dovuta adeguare e non ha potuto fornire l'attrezzattura ai giocatori. Ecco quindi come i giocatori sono scesi in campo nel match d'esordio contro il Marocco... >