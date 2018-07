Specialisti del SUP in azione

09/07/2018

Il SUP (acronimo di stand up paddle) è una disciplina simile al surf, ma più originale: la tavola è più massiccia, e l'atleta si dà una spinta con una pagaia. Tra i maggiori esperti al mondo c'è l'italiano Airton Cozzolino Lopes, che vediamo qui in azione insieme ad altri maestri dello sport, come Casper Steinfath, Robby Naish e Manca Notar.

