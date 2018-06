Le curve impossibili di Mad Mike in Danimarca

11 aprile 2018

Mike “Mad Mike” Whiddett è celebre per le sue imprese nel drifting. Nel video affronta delle curve pazzesche tra le foreste di Vejle, in Danimarca, tra il verde del fitto bosco che circonda la strada e l'azzurro del mare alle sue spalle. Ma a quella velocità è difficile godersi lo splendido panorama, anche per uno come lui.

