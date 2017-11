Il quinto titolo mondiale di Seb Ogier

17 novembre 2017

Sébastien Ogier si è confermato campione del mondo di rally per il quinto anno consecutivo. Al francese è bastato chiudere al terzo posto il Dayinsure Wales Rally GB per conquistare aritmeticamente con una gara d’anticipo il titolo WRC 2017. Dopo i 4 Mondiali con la Volkswagen si tratta del primo titolo con il team M-Sport, per il quale il weekend britannico è stato un completo trionfo: oltre al titolo piloti sono arrivati quello costruttori e la vittoria di tappa con Elfyn Evans, al primo successo in carriera nel WRC.

Scopri di più su Redbull.com