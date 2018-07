Fango, sgasate e una salita epica: è il Red Bull Epic Rise

25/07/2018

Scalare i 50 metri di salita del “Pic del Truna” al Motor Party di Clusone (Bergamo) a bordo di uno dei motorini modificati ammessi al Red Bull Epic Rise è già un'impresa di per sé, a cui però 70 rider - divisi in tre diverse categorie (Truccati, Stock e Proto) - non hanno rinunciato. Ci mancava però la pioggia a trasformare la terra in una melma impossibile da superare, e a rendere la scalata ancora più tosta.

