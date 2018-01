Giorno 5 - 10 gennaio

10 gennaio 2018

Devastante. È questo probabilmente il termine più adatto per descrivere la quinta tappa dell'edizione 2018 della Dakar, quella che con i suoi 932 Km ha portato la carovana del Rally Raid da San Juan de Marcona ad Arequipa. Sono bastati poco più di 260 Km di Speciale per trasformare una prova cronometrata in un un'impresa quasi impossibile, tra incidenti, stop forzati, guasti e addirittura dei feriti. Scopri di più su Redbull.com