“Road to Polignano”, tuffo a Porto Venere

26 giugno 2017

Alessandro De Rose, l'unico cliff diver italiano a partecipare alla Red Bull Cliff Diving World Series 2017, si sta preparando alla gara in modo unico: "Road to Polignano" è un tour di tuffi dalle grandi altezze che toccherà alcune location mozzafiato sparse per l'Italia. Dopo Trieste è il turno di Porto Venere, in Liguria.

Scopri di più su Redbull.com