Orlando Duque: tuffi di 30 metri dalle Victoria Falls

4 aprile 2018

Le Victoria Falls sono una delle sette meraviglie naturali del mondo, e con buona ragione. Oltre 1.000 metri cubi al secondo di acqua erompono dalla sporgenza, rendendo queste cascate la più grande cortina di acqua del pianeta. È questo il motivo per cui Orlando Duque – che si è tuffato dalla Statua della Libertà e dai rami degli alberi giganti in Amazzonia – ha voluto portare il suo sport in questo incredibile palcoscenico naturale.

