Follia tra i container

23 maggio 2018

I noiosi e polverosi “scatoloni” di metallo vengono solitamente utilizzati per trasportare via mare una gran quantità di merce, ma una volta raggiunta la destinazione c'è chi come Drew Bezanson, Dominik Gührs e Felix Georgii li sfrutta come rampa per creare qualche trick pazzesco su terra, cielo e mare, a bordo di BMX e wakeboard. Nel video, il meglio dai loro incredibili “esperimenti”.

