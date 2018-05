Internazionali 2018, wild card alla Schiavone

9 maggio 2018

Anche Francesca Schiavone prenderà parte agli Internazionali BNL d'Italia. Ci ha pensato infatti la Wta a omaggiare la "Leonessa", concedendole una wild card speciale per Roma, la "Wta top 20 Wild Card", riservata tra l’altro alle ex vincitrici Slam. Un riconoscimento meritato per l'attuale 156 del mondo, che non aveva partecipato all'edizione 2017 e che ora è carica per la nuova sfida. "Roma, sto arrivando!", scrive sul suo profilo Facebook.