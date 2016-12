Italia, Conte: "C'è ancora tanto lavoro da fare"

29 maggio 2016

Antonio Conte rimane con i piedi bel saldi a terra dopo la vittoria di misura contro la Scozia . "Mi è piaciuta l'applicazione e la determinazione dei ragazzi, ma sappiamo che c'è tanto lavoro da fare - ha spiegato il ct dell'Italia a fine gara -. Iniziamo a pensare che non abbiamo preso gol, che non hanno mai tirato in porta, ci sono tante cose positive. I convocati? Martedì saprete tutto. De Rossi? Vediamo...".

Conte preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno . "Ci abbiamo messo molto impegno. Il campo non ci ha aiutato, era in pessime condizioni. Stiamo lavorando, bisogna costruire e lo stiamo facendo passo dopo passo". Catenaccio, poi, sulla lista dei 23 . "Se dormo tranquillo? Io sì, speriamo di far dormire tranquilli anche gli italiani".

PELLE': "SI PUO' FAR MEGLIO"

Graziano Pellé, match-winner contro la Scozia, non si nasconde dietro un dito. "Ho fatto gol alla mia prima in nazionale qui, quindi sì Malta mi porta fortuna. Sono contento per il gol. A me non piace trovare delle scuse ma abbiamo lavorato tanto, ci è mancata brillantezza, per il gioco si può far meglio - ha detto ai microfoni della Rai - C'è la testa giusta, vogliamo essere positivi e quando la brillantezza arriverà dobbiamo essere pronti. Il mister pretende sempre tanto da noi, sempre il massimo, chiede sempre il 100%".