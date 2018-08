Marchettino: "Quando premi sul gas hai subito tutta la potenza del motore elettrico"

30/07/2018

FEDERICO TOSCANO, IL NAVIGATORE

Ad affiancare Marchettino nel Milano Rally Show, che per lo youtuber ha rappresnetato la prima esperienza in questo genere di gare, Federico Toscano, nato come navigatore poi diventato pilota e, infine, tornato a sedersi a destra proprio per Marchettino: "Col motore elettrico di queste vetture cambiano le logiche in quanto le batterie hanno un'autonomia molto limitata. Bisogna adattarsi a questo nuovo metodo con un nuovo approccio. In questo rally e con questa auto il navigatore conta tanto indipendemente dall'esperienza che può avere il pilota, da un punto di vista psicologico ma anche pratico buona parte del lavoro è svolto proprio dal navigatore" ha detto.