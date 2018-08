Mondiali 2018: Kroos, il gol che salva dal biscotto. E adesso occhio alla differenza reti

23/06/2018

A lungo si è materializzato lo spettro più spaventoso, quello più incredibile, quello della eliminazione alla seconda partita del girone da campioni in carica. La Germania ha rischiato tantissimo di uscire dai Mondiali per mano della Svezia, poi di restare appesa ai risultati delle altre nell'ultima giornata, con lo spauracchio del biscotto. Infine, il gol meraviglioso di Kroos al 95' ha fatto impazzire di gioia una intera nazione ma soprattutto ha permesso a Löw di restare in corsa nel Gruppo F per il passaggio agli ottavi. Anche se, di mezzo, potrebbe esserci la differenza reti.