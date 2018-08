Mondiali 2018: Inghilterra, Kane "Fa male perdere così"

11/07/2018

"E' stata una corsa fantastica, ma fa male a perdere così". E' inconsolabile il capitano e bomber dell' Inghilterra Harry Kane dopo la sconfitta nella semifinale mondiale contro la Croazia. "Volevamo andare avanti e vincere e pensavamo di averne abbastanza per passare ma non era così - ha proseguito alla BBC - Nelle partite importanti i piccoli dettagli fanno la differenza e alla fine hanno avuto una palla che gli è venuta incontro e hanno segnato".

"Abbiamo giocato bene all'inizio e nei tempi supplementari, ma abbiamo sciupato alcune occasioni per eliminarli", ha aggiunto Kane. "Siamo andati così vicini a qualcosa che era inimmaginabile all'inizio - il commento del ct Southgate a ITV Sport - Non penso che avremmo potuto dare di più in queste sei o sette settimane, abbiamo dato tutto". "Nel primo tempo siamo stati molto bravi e abbiamo avuto delle occasioni, ci siamo persi un po' dopo il loro pareggio, forse in quel momento ci siamo fermati piuttosto che cercare di controllare il gioco - ha proseguito - Abbiamo recuperato il controllo nei tempi supplementari ma gli incontri a eliminazione diretta concedono margini d'errore molto bassi. Avevamo bisogno di una seconda rete. Purtroppo nella ripresa abbiamo smesso di giocare per un ventina di minuti".