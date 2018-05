Mondiale, Blatter: "Nessun imbroglio in Francia '98"

19 maggio 2018

Nessun imbroglio nel sorteggio di Francia '98. È quello che ha dichiarato l'ex presidente Fifa Sepp Blatter, in risposta alle affermazioni di Michel Platini sui trucchetti per avere la finale da sogno Francia-Brasile. Non è tanto il concetto che non va giù a Blatter quanto il termine, che "è sbagliato perché il vocabolario non è quello giusto". Quindi lo scandalo non è negato, ma solo ridimensionato.