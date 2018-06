Maxi Lopez: "Icardi via dall'Inter? Wanda Nara fa i suoi interessi, può succedere"

21/06/2018

"Messi soffre troppo il paragone con Cristiano Ronaldo? Negli ultimi 10 anni sono stati loro a dettare legge nel calcio mondiale. Penso che adesso però senta di più la pressione dei 40 milioni di argentini che si aspettano molto da lui. C’è troppa pressione su Messi - ha proseguito - In questa Nazionale non c’era posto per Icardi? Ha fatto un buon campionato ma anche Dybala e Higuain non sono partiti titolari in queste due partite. I grandi giocatori possono imporre, in qualche modo, con chi giocare? No, a me non è mai capitato di decidere con chi giocare. Anche perché cadrebbe tutta l’armonia del gruppo. Rendimento di Messi troppo diverso al Barcellona rispetto alla Nazionale? Non si possono fare paragoni. La qualità che c’è al Barcellona non c’è in questa Argentina. In Nazionale deve fare tutto da solo e così diventa difficile. Il mio futuro? Ora sono svincolato ma sto valutando due o tre situazioni qui in Italia che è un paese al quale sono molto affezionato".