Il meglio del Red Bull 111 Megawatt 2018

21/11/2018

Mettendo di nuovo in fila tutti i rivali della World Enduro Super Series, Wade Young è riuscito a domare la più grande miniera di carbone d’Europa per salire sul gradino più alto del podio del Red Bull 111 Megawatt, in Polonia, in compagnia di Taddy Blazusiak e Billy Bolt, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Questo quinto appuntamento ha completamente sconvolto la storia del WESS 2018, con il leader del campionato Jonny Walker vittima di un brutto crash mentre era in testa, e costretto al ritiro. Una gara, insomma, ricca di sorprese: ecco i momenti più emozionanti. Scopri di più su Redbull.com