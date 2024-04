Carlos Augusto: "Con la Juve vittoria scudetto, col Sassuolo la svolta"

inter

Le parole del brasiliano: "È stato bello vincere nel derby, per noi non era una pressione ma una motivazione extra"

Per Carlos Augusto scudetto al primo tentativo con la maglia dell'Inter: "Vincere il campionato nel derby ci ha dato entusiasmo, per noi non era una pressione ma una motivazione extra. Giochiamo per vincere tutte le competizioni ma quest'anno il vero obiettivo era la seconda stella". L'esterno brasiliano ripercorre i flash della stagione: "La vittoria chiave è stata quella contro la Juventus, perché era a un solo punto da noi: vincere il derby d'Italia è stato importante". Eppure Carlos Augusto sceglie una sconfitta come la partita più determinante: "La svolta è arrivata quando abbiamo perso contro il Sassuolo (unica sconfitta stagionale in Serie A, ndr), abbiamo capito come sarebbe dovuta andare la stagione".

Solo complimenti per Lautaro Martinez ("Mi ha aiutato mostrandomi cosa significa indossare questa maglia, aiuta lo spogliatoio") e Simone Inzaghi: "Aiuta tutti, soprattutto chi gioca meno per dare motivazioni. So di avere la sua fiducia" le parole a Globo Esporte.

Infine, la vita nello spogliatoio: "Sapendo l'italiano, per me è stato più facile. Il gruppo è bello e unito, è fondamentale per vincere. Mi trovo bene con tutti, soprattutto con Bisseck, Frattesi, Lautaro e Sanchez".

