McNulty sfrutta  la pioggia e conquista la 3a tappa del Giro di Romandia, Ayuso nuovo leader della corsa

© Getty Images

La pioggia stravolge i piani di tutti i favoriti del Giro di Romandia e consacra Brandon McNulty, a segno nella terza tappa con partenza e arrivo a Oron. L'americano dell'UAE Team Emirates ha sfruttato sia le proprie doti da cronomen su una prova contro il tempo particolarmente breve così come il maltempo che si è abbattuto sul percorso mettendo in difficoltà gli avversari. Condizioni che non hanno fermato il compagno di squadra Juan Ayuso, balzato al comando della graduatoria.