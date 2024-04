Calciatori e leghe europee contro il calendario: ultimatum alla Fifa

© Getty Images

Ultimatum delle leghe e delle associazioni europee dei calciatori alla Fifa. Dalla due giorni di assemblea svolta a Londra sotto l'egida della Premier League, è emerso un aut aut nei confronti della massima organizzazione mondiale del calcio in merito alla predisposizione dei calendari internazionali. Se non arriverà una risposta concreta che recepisca tutte o parte delle osservazioni emerse e rappresentate alla Fifa, in occasione del prossimo Fifa Council in programma il prossimo 17 maggio a Bangkok, in Thailandia, arriveranno "interventi concreti - apprende LaPresse da ambienti calcistici - petrché la situazione non è più sostenibile".