Serie A, Frosinone-Salernitana 3-0: tris dei ciociari, i campani sono ufficialmente in B

FROSINONE-SALERNITANA 3-0

Non c'è nulla da fare per la formazione di Colantuono, che sbaglia l'approccio e viene subito punita da Soulé e Brescianini. Nella ripresa, dopo varie chances ospiti, il tris di Zortea

La 34a giornata della Serie A inizia con la retrocessione della Salernitana, che saluta aritmeticamente la categoria. Colantuono e i suoi, che hanno vinto solo due gare nel 2023/24 e ne hanno perse 23, vengono travolti da un Frosinone cinico, che sfrutta ogni chance e vince 3-0. Soulé (10') e Brescianini (25') vanno a instradare il match nel primo tempo, mentre l'ex Zortea chiude i giochi all'85'. Di Francesco vola così a +3 sulla terzultima.

LA PARTITA

Serviva una vittoria per effettuare uno scatto-salvezza e il Frosinone la ottiene, sbloccandosi dopo tre mesi: il 3-0 sulla Salernitana, ufficialmente in Serie B, chiude un'astinenza dal successo che durava dal 21 gennaio (Cagliari). Spingono subito i ciociari che, dopo aver sfiorato la rete con Soulé, passano al 10': Sambia trattiene Valeri ed è rigore, che l'argentino trasforma. Sono undici le sue reti in Serie A e Soulé dunque si sblocca, ritrovando un gol che mancava dal 3 febbraio e dal Milan. La reazione della Salernitana è debole e limitata a Tchaouna, poi al 25' i campani crollano: Pierozzi è a terra, Valeri non calcia a lato e serve Brescianini per l'inserimento del 2-0. Un gol che affossa la formazione di Colantuono, supportata solo da due tifosi in trasferta e incapace di reagire: ci provano solo Tchaouna e Vignato, che si vede annullare (giustamente) un gol per offside. Di Francesco si infuria per l'atteggiamento dei suoi e ottiene un'immediata risposta, perché Cheddira va a sfiorare il tris.

Nella ripresa il Frosinone, che perde Turati per infortunio (dentro Cerofolini), gioca sottoritmo e si limita a gestire con una zoppicante fase difensiva, che causa qualche rischio. La Salernitana si vede annullare un altro gol con Ikwuemesi e, più con l'orgoglio che con la tecnica, prova a segnare: ci va vicinissimo il neoentrato Iron Gomis al 76', sprecando a porta pressoché vuota. Gol sbagliato e gol subito perché, dopo aver tremato per venti minuti, all'85' il Frosinone chiude i giochi: Brescianini apre per Zortea, che la piazza all'angolino per il 3-0 ciociaro. Quattro tiri in porta e tre gol per la squadra di Eusebio Di Francesco, che sfrutta la maggior qualità e motivazione per effettuare uno scatto nella zona-salvezza: 31 punti per i giallazzurri, che volano a +3 sull'Udinese (impegnata domenica a Bologna) e agganciano Verona ed Empoli. Retrocessione aritmetica, invece, per la Salernitana con soli 15 punti e due vittorie in 34 gare, a fronte di 23 sconfitte. Un'annata disastrosa che è pronta a chiudersi con una rivoluzione annunciata sia dietro la scrivania (Sabatini verso l'esonero), che in panchina, che nella rosa.

LE PAGELLE

Brescianini 7 - Gol e assist per la mezzala di Eusebio Di Francesco, che disputa una grande gara. Sin dall'inizio è il più lucido dei suoi, con degli inserimenti a rete precisi e puntuali: nasce così il contestato 2-0. Nella ripresa non molla mai e, correndo più di tutti, va a servire l'assist per il tris di Zortea.

Soulé 7 - Torna al gol, che mancava dal 3 febbraio, sfatando il suo tabù dal dischetto. Aveva sbagliato contro Meret, ma stavolta non stecca: palla da una parte e portiere dall'altra. A un suo gol segue la vittoria del Frosinone, come contro il Cagliari.

Romagnoli 6.5 - Anche nel momento di maggior difficoltà dei suoi, che ballano parecchio in una ripresa giocata con sufficienza, è il più lucido. Evita un gol con un puntuale intervento all'ultimo secondo e comanda la difesa.

Tchaouna 6 - In una Salernitana decimata, con otto giocatori ai box e Candreva squalificato, è l'unico ad avere la qualità per provarci. Prova a guidare la squadra con la sua velocità e i suoi cross, ma non riesce a incidere sul match.

Pierozzi 5 - Per distacco il peggiore nel primo tempo. La velocità di Soulé e il movimento perpetuo di Cheddira mettono in mezzo il braccetto destro di Colantuono, che va in tilt e non riesce mai a fermare gli avversari. Prende il classico giallo di frustrazione e viene sostituito nell'intervallo.

IL TABELLINO

FROSINONE (3-4-2-1) - Turati 6 (1' st Cerofolini 6); Lirola 6 (26' st Bonifazi 6), Romagnoli 6.5, Okoli 6 (32' st Monterisi sv); Zortea 6.5, Mazzitelli 6 (42' st Gelli sv), Barrenechea 6, Valeri 6.5; Brescianini 7, Soulè 7; Cheddira 6.5 (32' st Cuni sv). A disposizione: Frattali, Marchizza, Baez, Seck, Kaio Jorge, Reinier, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis. All. Di Francesco.

SALERNITANA (3-4-2-1) - Costil 5.5; Pierozzi 5 (1' st Pasalidis 5.5), Fazio 5, Pirola 5.5; Sambia 5 (21' st Zanoli 6), Basic 5.5, Coulibaly 5.5, Bradaric 5.5; Vignato 5 (30' st Gomis 5.5), Tchaouna 6; Ikwuemesi 5. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Martegani, Simy, Weissman, Pellegrino, Sfait, Manolas, Legowski. All. Colantuono.

Arbitro: Fourneau.

Marcatori: 10' rig. Soulé (F), 25' Brescianini (F), 40' st Zortea (F).

Ammoniti: Pierozzi (S), Zortea (F), Mazzitelli (F), Sambia (S).

LE STATISTICHE

Il Frosinone ha vinto una gara casalinga in Serie A con tre gol di scarto per la prima volta nella propria storia nel massimo campionato.

Il Frosinone ha tenuto la porta inviolata in due match di fila soltanto per la seconda volta in Serie A, dopo esserci riusciti tra ottobre e novembre 2018.

Matias Soulé è il giocatore più giovane ad aver segnato almeno due gol su rigore in questa stagione nei cinque grandi campionati europei (cinque).

Marco Brescianini è stato coinvolto direttamente in cinque gol in questa Serie A con il Frosinone (quattro reti, un assist), eguagliando il primato per un centrocampista del club in una singola stagione nella competizione (cinque anche Mazzitelli, Harroui e Sammarco). Per Brescianini è il primo gol casalingo in carriera in Serie A.

Dal suo esordio col Frosinone nel weekend 20-21 gennaio 2024, nessun difensore ha partecipato a più gol di Nadir Zortea in Serie A (sei, un gol e cinque assist). Solo Alex Grimaldo del Leverkusen (otto) ha fatto meglio nei cinque grandi campionati europei nel periodo.

La Salernitana ha vinto solo due delle 34 partite disputate in questa Serie A, nessuna formazione ha mai ottenuto meno successi a questo punto del campionato nella storia della competizione (non accade dal 2018/19 con il Chievo).

La Salernitana è solo la sesta squadra ad aver raccolto massimo 15 punti in 34 giornate di una singola stagione di Serie A, la prima dal Pescara 2016/17.

La Salernitana è la squadra che ha concesso più gol su rigore in questa stagione nei cinque grandi campionati europei (10). L'ultima squadra a subire più reti dal dischetto in una singola annata di Serie A è stata il Venezia nel 2021/22 (11)

La Salernitana ha subito 13 gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A, almeno tre in più di ogni altra squadra. In generale quella granata è la peggiore difesa nel primo tempo in questo campionato (36).

Salernitana non ha trovato il gol nel primo tempo in 25 delle sue 34 partite, nessuna squadra ha fatto peggio in questa stagione di Serie A.

50a presenza in Serie A con la maglia della Salernitana per Lorenzo Pirola, che diventa il quarto giocatore italiano a tagliare questo traguardo coi granata dopo Antonio Candreva, Pasquale Mazzocchi e Federico Bonazzoli.