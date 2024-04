Serie B: il Venezia ribalta la Cremonese ed è secondo, il Pisa riprende il Catanzaro 

serie b

I veneti piegano 2-1 i grigiorossi e agganciano il Como, i calabresi frenano 2-2 in Toscana

© italyphotopress Gli anticipi della trentacinquesima giornata di Serie B vedono terminare il big match di giornata tra Venezia e Cremonese sul punteggio di 2-1: Gytkjaer risponde in avvio di ripresa a Vazquez, Bjarkason firma l’aggancio al Como al 76’. Nell'altra sfida di serata, il Pisa riprende il Catanzaro da 0-2 a 2-2. Pontisso apre le marcature al 2', Ambrosino raddoppia al 63' ma Moreo e Marin firmano il pareggio tra il 74' e l'81'.

VENEZIA-CREMONESE 2-1

I grigiorossi sbloccano la partita alla prima occasione utile: Vazquez al 24’ sfrutta una deviazione aerea di Pickel e beffa Joronen con un mancino sul primo palo. L'ex Parma e Collocolo cercano il raddoppio nel finale del parziale, ma le loro conclusioni terminano sopra la traversa. I padroni di casa devono riscattarsi nel secondo tempo e lo fanno immediatamente con Gytkjaer, che dopo tre minuti riceve da Pohjanpalo e scarica in rete dal limite dell'area. Il finlandese si divora il 2-1 al 60’, calciando su Saro da pochi passi, mentre cinque minuti più tardi Collocolo riceve da Castagnetti ed anticipa il portiere dei padroni di casa, mandando la palla a pochi centimetri dal palo. Gli uomini di Vanoli si riversano in avanti alla ricerca della vittoria e la trovano grazie a Bjarkason: Busio illumina con un gran passaggio filtrante, l’islandese non sbaglia davanti all'estremo difensore ospite al 76’. I grigiorossi cercano di reagire con un finale di carattere, ma Joronen salva tutto con un doppio intervento prodigioso su Ciofani in pieno recupero. Questo successo porta il Venezia a 67 punti, agganciando la zona promozione occupata dal Como, mentre la Cremonese resta quarta con 60.

PISA-CATANZARO 2-2

La formazione di Vivarini passa in vantaggio dopo poco più di un minuto: Pontisso riceve un pallone morbido da Vandeputte sugli sviluppi di un corner ed incrocia alla perfezione al volo col destro. D’Alessandro sfiora il pareggio con un tocco che supera Fulignati ma si spegne di poco a lato, mentre Beruatto ci prova dal limite. La pressione nerazzurra non riesce a produrre il gol del pareggio prima del duplice fischio, nonostante un colpo di testa pericoloso di Valoti, finito di poco a lato. In apertura di ripresa arriva la traversa di Bonfanti, sfortunato in occasione di una potente conclusione su assist di Arena, dopo nemmeno trenta secondi dal rientro in campo. I toscani vengono beffati in ripartenza al 63’, quando Vandeputte riceve in profondità e serve ad Ambrosino la palla del raddoppio. Moreo riapre la sfida al 74’ con un perfetto colpo di testa da corner e Marin completa la rimonta sette minuti dopo con un tiro dal limite dell'area, che si insacca grazie alla deviazione di Pompetti. Il Catanzaro sale così a 57 punti ed avvicina la Cremonese, mentre il Pisa aggancia la quota playoff.