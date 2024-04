Liverpool, c'è l'erede di Klopp: tutto fatto per l'ingaggio di Slot

INGHILTERRA

I Reds pagheranno il Feyenoord per liberare il tecnico campione d'olanda nel 2023

Arne Slot sarà l'allenatore del Liverpool a partire dalla prossima stagione. I Reds hanno trovato l'accordo con il Feyenoord per liberare il tecnico olandese, sotto contratto fino al 2026, e definito con lui gli ultimi dettagli dell'ingaggio. Nelle tasche del club di Rotterdam dovrebbero finire tra i 13 e i 15 milioni di euro. Sarà dunque Slot a raccogliere l'eredità di Jürgen Klopp, che a giugno lascerà il Merseyside dopo 9 stagioni ricche di successi.

A inizio settimana The Athletic aveva rivelato che il Feyenoord aveva rifiutato una proposta d'apertura da 9 milioni di euro per lasciar partire il proprio allenatore. L'offerta al rialzo è bastata a convincere la dirigenza della società olandese.

Slot, 45 anni, lascerà dunque l'Olanda dopo 5 stagioni e farà il grande salto in Premier League. Nel suo palmarès l'Eredivisie vinta nel 2023 e la Coppa d'Olanda del 2024. In Europa, nelle ultime tre stagioni, il suo cammino si è sempre interrotto contro la Roma: in finale di Conference League nel 2022, ai quarti di Europa League nel 2023 e ai playoff di Europa League nel 2024.