Liga: Güler decisivo, il Real Madrid vola a +14

La capolista vince in casa della Real Sociedad 1-0 grazie al sigillo del turco alla mezz'ora. Riposa Bellingham

© Getty Images Ancelotti può sorridere: il Real Madrid vince per 1-0 la trasferta di San Sebastiàn, in casa della Real Sociedad, portandosi a quattordici punti di vantaggio sul Barcellona al termine dell’anticipo della 33a giornata di Liga. Arda Güler decide la sfida al 29’ con un perfetto inserimento mancino sul cross basso di Carvajal. Annullato poco dopo un gol a Kubo a causa di un fallo di Barrenetxea su Tchouameni. Novanta minuti in panchina per Bellingham.

Kubo impegna Kepa dopo un quarto d'ora di gioco, il Real Madrid passa in vantaggio alla prima occasione con Arda Güler, che riceve un cross basso dalla destra di Carvajal e deposita in rete con facilità alla mezz'ora di gioco. La reazione della Real Sociedad è immediata e porta al pareggio del giapponese, ma il Var richiama l'arbitro al monitor per un contatto tra Barrenetxea e Tchouameni ad inizio azione, portando all'annullamento della rete. Il portiere di proprietà del Chelsea è costretto ad intervenire ancora nei minuti successivi per negare il gol ad Oyarzabal e Merino, mentre il centrocampista francese di Ancelotti si vede negare il raddoppio dalla parata di Remiro. Nel secondo tempo spinge la formazione di casa: Oyarzabal segna in fuorigioco ed in seguito manda fuori col destro da buona posizione. Becker è protagonista della spinta finale degli uomini di Barrenetxea, ma la difesa madridista regge l'urto fino al triplice fischio. Remiro salva nel recupero su Camavinga. Questo successo porta il Real Madrid a +14 sul Barcellona, mentre i baschi restano sesti a 51. Kroos e Bellingham restano a riposo per tutto il match, Vinicius in campo dal 68’.