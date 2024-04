Milan, c'è anche Gimenez per il dopo Giroud: primo summit con gli agenti

MANOVRE ROSSONERE

Geoffrey Moncada ha incontrato l'entourage dell'attaccante messicano del Feyenoord

Il Milan continua a sfogliare la rosa dei candidati a prendere il posto di Olivier Giroud, destinato a trasferirsi in MLS a fine stagione, e tenta una prima accelerata per Santiago Gimenez. Come riporta Calciomercato.com, infatti, nel pomeriggio si è tenuto un summit tra il direttore dell'area tecnica rossonera, Geoffrey Moncada, e l'entourage del bomber messicano di proprietà del Feyenoord. Il club olandese lo valuta attorno ai 50 milioni di euro, una cifra importante, che però per il momento non sembra scoraggiare i rossoneri.

I contatti c'erano già da qualche tempo, ma a confermare che qualcosa di più concreto bolle in pentola è anche una foto postata da Milano dal padre di Gimenez, Christian, in compagnia dell'agente Mariel Duayhe, fondatrice del gruppo Mds Sport Management.

Gimenez può essere considerato un'alternativa a un altro dei nomi circolati con una certa insistenza nelle ultime settimane, quello di Serhou Guirassy dello Stoccarda. Entrambi sono infatti due veri e propri killer d'area di rigore, capaci di segnare a raffica nella stagione in corso: il messicano ne ha messi a referto 21 in 29 presenze in Eredivisie e dalla sua ha anche la giovane età (23 anni appena compiuti contro i 28 del guineano), che lo renderebbe un prospetto interessante anche per il futuro.